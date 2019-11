Actualidade

O médio brasileiro Wendel regressou hoje aos convocados do Sporting, para a partida de quinta-feira com o Rosenborg, da Liga Europa de futebol, depois de ter estado afastado do plantel 'leonino' por motivos disciplinares.

O jogador, de 22 anos, foi hoje reintegrado no plantel principal, depois de ter estado a treinar com a equipa sub-23, falhando os três últimos encontros dos 'leões'.

Devido a lesão, Acuña, que sofreu um traumatismo no joelho direito, fica de fora dos convocados, tal como Mathieu, que, com problemas musculares, já tinha falhado no domingo a visita a Tondela, onde os 'leões' perderam por 1-0.