A sociedade Orise S.A.R.L., detida pelos chineses da CNIC, colocou 1,33% do capital social da EDP à venda, num total de 48.783.722 ações, segundo um comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Orise, entidade totalmente detida pela Kindbright Holdings Corp. Limited, que por sua vez é totalmente detida pela CNIC Co., Ltd. (anteriormente denominada Guoxin International Investment Co., Ltd), comunica que pretende proceder à alienação de 48.783.722 ações representativas de aproximadamente 1,33% do capital social da EDP", avançou a elétrica nacional, na mesma nota.

O comunicado detalha ainda que a empresa "irá proceder ao lançamento de uma oferta particular das ações através de um processo de 'accelerated bookbuild' [venda acelerada] dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados".