O ICOMOS, Conselho Internacional da UNESCO, considera que os projetos de prospeção de minérios no Alto-Douro Vinhateiro (ADV) são uma "agressão irreversível" àquele Património Mundial, implicando proibir a cultura da vinha e perder a classificação de Património Mundial.

Num documento a que a Lusa teve hoje acesso, o ICOMOS destaca que prospeção "implica a proibição da cultura da vinha", cuja "presença secular" é "elemento central da classificação" do ADV, pelo que não faz sentido "a manutenção da classificação de um território que deixará de existir como uma unidade".

No "Alerta Património Mundial", o ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, diz que "o licenciamento de qualquer tipo exploração do subsolo não interessa ao ADV nem tão pouco se considera que seja do interesse público abdicar-se de referências patrimoniais e culturais em favor de um interesse económico particular estranho ao bem".