O presidente da Câmara de Santarém disse hoje que a Associação Nacional de Municípios (ANMP) está a "verificar" a devolução do IMT a fundos imobiliários pela Autoridade Tributária, o que está a provocar "rombos significativos" nas autarquias.

Ricardo Gonçalves, que preside à Mesa da ANMP, disse à Lusa que pediu a esta estrutura que verifique "o que se está a passar" com a imposição aos municípios da devolução de "verbas significativas", no caso de Santarém da ordem dos 1,6 milhões de euros, de valores do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT).

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), Pedro Ribeiro, adiantou que foi já pedida uma reunião ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para esclarecer por que razão a Autoridade Tributária (AT) está a retirar aos municípios estas verbas, de forma deferida, o que considerou ser "grave" e mesmo "uma vergonha".