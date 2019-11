PSD

O prazo limite para a entrega de candidaturas à liderança do PSD termina a 30 de dezembro, enquanto a 22 de dezembro fecha o pagamento de quotas, com a Jurisdição a poder punir situações irregulares que sejam detetadas.

Na proposta de regulamento da eleição do presidente da Comissão Política Nacional e do 38.º Congresso do partido, a que a Lusa teve acesso, introduzem-se sanções para pagamentos irregulares de quotas que sejam detetados e a possibilidade de a secretaria-geral recorrer uma auditora externa para acompanhar o processo eleitoral.

Segundo a proposta que será votada no Conselho Nacional da próxima sexta-feira, em Bragança, 16 de dezembro será a data limite para pagamentos de quotas por vale postal e 22 de dezembro o prazo final para os restantes meios de pagamento.