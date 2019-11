Clima

Três quartos dos compromissos assumidos pelos países subscritores do Acordo de Paris sobre alterações climáticas são insuficientes ou inatingíveis para reverter os efeitos das emissões de gases poluentes, estima um estudo hoje divulgado.

O Acordo de Paris, de 2015, fixou como meta a contenção do aquecimento do planeta "claramente abaixo dos dois graus" Celsius em relação aos níveis da era pré-industrial, se possível até 1,5 graus, tendo os países signatários se comprometido com medidas nacionais, a rever a cada cinco anos.

A um ano de ser feita a primeira revisão, os autores do estudo avaliaram os compromissos já assumidos para ver se permitiam, na melhor das hipóteses, atingir até 2030 a redução de 50% das emissões de gases com efeito de estufa, a principal causa do aquecimento global.