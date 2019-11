Web Summit

(CORREÇÃO) Lisboa, 05 nov 2019 (Lusa) - O aeroporto de Lisboa foi escolhido, entre os 46 da rede Vinci, para ser um centro de excelência na gestão de fluxos de passageiros, estando já alguns projetos piloto em desenvolvimento, disse hoje à Lusa a operadora aeroportuária.

Em entrevista à agência Lusa, a diretora de Comunicação da ANA - Aeroportos, Catarina Zagalo, adiantou que o grupo Vinci tem "três grandes focos de inovação": projetos para infraestruturas inteligentes, com um centro de excelência no aeroporto de Gatwick, Reino Unido, projetos no âmbito da relação com o passageiro, com um centro de excelência no aeroporto de Lyon, França, e projetos na área de gestão de fluxos, cujo centro de excelência está já numa fase inicial de desenvolvimento no aeroporto de Lisboa.

Catarina Zagalo esclareceu que o centro de excelência em Lisboa já está a desenvolver projetos de inovação que têm a ver com fluxos de passageiros "sem barreiras", o 'seamless flow', o que vai permitir aos passageiros passarem por todas as fases necessárias até ao embarque no avião sem terem de fazer paragens ou mostrar documentação, através da leitura de dados biométricos (impressão digital ou reconhecimento facial).