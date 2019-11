LC

O Benfica perdeu hoje por 3-1 em Lyon e ficou, praticamente, afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, pela terceira época consecutiva, após a quarta jornada do Grupo G.

Joachim Andersen, aos quatro minutos, Memphis Depay, que já havia faturado nas três primeiras rondas, aos 33, e Bertrand Traoré, aos 89, apontaram os tentos dos franceses, enquanto Seferovic faturou para os portugueses, aos 76.

Na classificação, lideram os alemães do Leipzig, que hoje venceram por 2-0 em São Petersburgo, com nove pontos, contra sete do Lyon, quatro do Zenit e três do Benfica, que na ronda anterior tinha batido em casa os franceses por 2-1.