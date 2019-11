Brexit

O negociador-chefe da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, assegurou que a saída do Reino Unido só pode ser resumida com a expressão 'lose-lose', uma situação em que todos perdem, porque "haverá consequências para toda a gente".

"Em duas palavras, desde logo, o 'Brexit' é 'lose-lose'. Portanto não posso dizer que seja outra coisa", disse Barnier em entrevista à Lusa.

Para o chefe da equipa europeia que negociou o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, as consequências do 'Brexit' são, "infelizmente", "um enfraquecimento" da União.