Actualidade

Bastaram três anos de mandato (que se cumprem sexta-feira) como Presidente dos EUA para Donald Trump redefinir as regras do cargo, com um estilo não convencional que alterou para sempre o papel da Casa Branca na política norte-americana.

"É muito mais fácil ser presidenciável", disse Trump, durante um discurso perante uma plateia de apoiantes num comício de recandidatura, em outubro passado, no Texas, enquanto apertava o casaco (que ele tem sempre desapertado), fazia uma cara séria e colocava os braços rigidamente ao longo do corpo, ao mesmo tempo que iniciava um monótono e solene monólogo.

A multidão adorou a imitação do que Trump considera que é ser "presidenciável" e aplaudiu e riu com o 'sektch' de um Presidente que raras vezes ultrapassou a barreira dos 40% de aprovação do seu mandato, nas sondagens, mas que parece ter garantido o entusiasmo da sua base de apoio eleitoral, numa altura em que já angariou muitos milhões de dólares para a sua campanha de recandidatura pelo Partido Republicano que se transformou à sua imagem.