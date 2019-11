Actualidade

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considerou hoje ambiciosa a meta do Governo para o salário mínimo e pediu para o executivo ser "realista" e dar condições para que as empresas consigam suportar o aumento.

"Vamos ouvir o Governo sobre o que é que tem para dizer sobre esta meta que traçou com muita ambição e espero que coloque igual ambição no crescimento económico", disse António Saraiva, à entrada da reunião da Concertação Social, onde os parceiros vão discutir o aumento do salário mínimo para 2020.

Na reunião de hoje, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, deverá apresentar às estruturas sindicais e patronais uma atualização do valor para 2020, sendo que a meta do Governo é atingir os 750 euros até 2023.