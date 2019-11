Actualidade

A percentagem de trabalhadores a receber salário mínimo desceu 1,1 pontos percentuais, para 21,3% nos primeiros nove meses do ano em comparação com igual período de 2018, segundo um documento do Governo distribuído hoje na Concertação Social.

"Os dados mais recentes mostram que a proporção de trabalhadores com remuneração igual à RMMG [Remuneração Mínima Mensal Garantida] desceu de 22,4% nos primeiros nove meses de 2018 para 21,3% no mesmo período de 2019 (1,1 p.p.), apesar do aumento do valor da RMMG para 600 euros", lê-se no documento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

De acordo com a mesma fonte, o peso do salário mínimo na massa salarial desceu 0,5 pontos percentuais (p.p.) até setembro de 2019 face ao período homólogo para 10,4%.