Guiné-Bissau

O Conselho Superior de Defesa Nacional recomendou ao Presidente guineense, José Mário Vaz, que instrua "a força conjunta" para facilitar a entrada dos membros do Governo de Faustino Imbali nos departamentos governamentais, anunciou hoje a Presidência da República guineense.

"O Conselho Superior da Defesa Nacional (...) aconselhou o Presidente da República, na veste de Comandante Supremo das Forçar Amadas, para instruir a força conjunta, nomeadamente as forças de segurança, no sentido de facilitar o acesso dos membros do Governo aos respetivos departamentos governamentais", refere-se num comunicado da presidência divulgado hoje à imprensa.

O comunicado foi emitido na sequência de reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional realizadas na segunda e na terça-feira em Bissau, no Palácio da Presidência, no centro da capital guineense, para analisar a situação política no país depois de o chefe de Estado ter demitido o Governo de Aristides Gomes, ter nomeado Faustino Imbali como primeiro-ministro e nomeado de um novo Governo.