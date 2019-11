Actualidade

Pelo menos seis pessoas, incluindo quatro turistas estrangeiros, ficaram feridas hoje durante um ataque com recurso a uma faca em Jerash, no norte da Jordânia, informaram as forças de segurança locais.

Três turistas mexicanos e uma suíça ficaram feridos no ataque realizado com uma faca hoje em Jerash, famoso sítio arqueológico no norte da Jordânia, disse à agência de notícias AFP o porta-voz da Segurança-Geral jordana, Amer Sartaoui.

"Um guia turístico e um oficial das forças de segurança" também ficaram feridos ao tentar impedir o agressor, segundo a mesma fonte.