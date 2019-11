Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que Sophia de Mello Breyner Andresen colocou a poesia "na rua", "eternizou o 25 de Abril" e teve uma "intervenção exemplar" como deputada à Assembleia Constituinte, no centésimo aniversário do nascimento da poetisa.

"Com Sophia de Mello Breyner Andresen, a poesia esteve na rua. Eternizou o 25 de Abril, com a claridade e a inteireza intrínsecas à sua obra. No centenário do seu nascimento, recordamos a sua resistência à ditadura e a exemplar intervenção como deputada na Assembleia Constituinte", escreveu António Costa na sua conta do Twitter.

Os 100 anos do nascimento de Sophia vão ser hoje celebrados em todo o país com iniciativas diversas que passam por concertos, declamação de textos da autora, exposições e espetáculos teatrais.