Actualidade

Os responsáveis por deixar num caixote do lixo em Lisboa o recém-nascido encontrado na terça-feira incorrem no crime de exposição ao abandono de menor ou mesmo de infanticídio, dependendo da motivação do abandono, disse hoje fonte da PSP.

Em conferência de imprensa no Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o comissário André Serra explicou que "dependendo da motivação do abandono do bebé", "os pais" incorrem em vários crimes, sendo o primeiro destes o crime de "exposição ao abandono de menor".

Questionado sobre se poderá estar em causa o crime de infanticídio, dado o recém-nascido ainda apresentar o cordão umbilical, André Serra adiantou que, "para já, e ainda não sabendo o motivo do abandono, podem estar vários crimes em causa".