O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, defendeu hoje que a receção ao Besiktas, na quinta-feira, para a quarta jornada do grupo K da Liga Europa de futebol, "é um jogo de tripla".

Com seis vitórias e um empate na Liga Europa, contando com as fases de qualificação, o Sporting de Braga lidera o grupo e, em caso de triunfo, fica muito perto de assegurar a passagem aos 16 avos de final da prova.

"Temos uma grande oportunidade de passar à fase seguinte e não a queremos perder, não é uma obrigação, mas é um desejo, porque somos ganhadores, somos o Braga e em todos os jogos queremos conquistar a vitória", disse Sá Pinto, em conferência de imprensa.