O Tribunal de Sintra marcou para 05 de dezembro o início do julgamento do militar dos Comandos acusado de matar outro com uma espingarda G3, no Quartel da Carregueira, em setembro de 2018.

Segundo um despacho do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste (Sintra), a que a agência Lusa teve hoje acesso, a primeira sessão de julgamento está agendada para as 09:15 de 05 de dezembro, com continuação no dia 12, todo o dia.

O coletivo de juízes, presidido por Paulo Almeida Cunha, marcou ainda sessões para a tarde de 19 de dezembro (a partir das 13:45) e para 10 (todo o dia) e 17 de janeiro (só à tarde) de 2020.