Guiné-Bissau

O primeiro-ministro Aristides Gomes justificou hoje o reforço de segurança no Palácio do Governo, na capital guineense, Bissau, com "ameaças proferidas" contra as forças policiais.

"Esta manhã, tendo em conta as ameaças proferidas contra o Comissário Nacional da Polícia de Ordem e Comandante Geral da Guarda Nacional na reunião do Conselho Superior da Defesa Nacional no sentido de cumprirem os dois pretensos decretos presidenciais do candidato às eleições Dr. José Mário Vaz, onde este tenta demitir o Governo legítimo da Guiné-Bissau, demos instruções para aumentar o dispositivo de segurança em todas as instituições governamentais, sobretudo no Palácio do Governo, como medida de precaução", refere o primeiro-ministro Aristides Gomes.

Numa mensagem publicada na sua página oficial no Facebook, o primeiro-ministro, que está a presidir a uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros para debater o comunicado do Conselho Superior de Defesa Nacional, apela também à população para manter a "calma e serenidade".