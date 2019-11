Actualidade

O ativista Luaty Beirão entregou na Procuradoria-Geral da República de Angola uma queixa contra o governador do Banco Nacional de Angola, acusando-o de "comportamentos prejudiciais para o tesouro público e do interesse nacional".

Na carta, entregue com data de terça-feira e a que a Lusa teve acesso, o ativista diz que José Lima Massano agiu contra os interesses angolanos no caso do Banco Espírito Santo de Angola (BESA), na projeção do Museu da Moeda e depois na sua construção.

"Todos estes factos indiciam ações extremamente suspeitas e exigem que o Ministério Público, superiormente dirigido pelo procurador-geral, inicie de imediato uma investigação criminal", defende o músico.