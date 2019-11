Actualidade

A produção audiovisual brasileira no período da ditadura vai ser revisitada, a partir de quinta-feira, na exposição "Alto Nível Baixo", que é inaugurada em Lisboa, e inclui desenhos de guerra do artista português Manoel Barbosa.

A mostra, que ficará patente até 11 de janeiro de 2020 na Galeria Zé Dos Bois, com curadoria de Marta Mestre e Natxo Checa, aproxima as duas produções artísticas, no ponto em comum da contra-cultura e contestação através da arte.

Por um lado, será apresentada uma seleção de filmes e audiovisuais de artistas e cineastas brasileiros realizados durante o Ato Institucional-5 (1968-1978), um decreto emitido pela ditadura militar no Brasil que restringiu severamente as liberdades individuais e coletivas.