Cofina/Media Capital

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) considera que a compra da Media Capital pela Cofina "não suscita questões concorrenciais relevantes nos mercados de comunicações eletrónicas", razão pela qual não se opõe à operação.

"Analisados todos os elementos disponibilizados, não se identificaram mercados de comunicações eletrónicas potencialmente afetados pela operação em causa, tendo a Anacom proferido parecer no sentido de que a operação de concentração projetada não suscita questões concorrenciais relevantes nos mercados de comunicações eletrónicas", indica a Anacom no seu parecer sobre a operação de concentração Cofina/Media Capital, divulgado no seu 'site' oficial.

O regulador do setor das comunicações adianta que, "tendo sido identificados no formulário de notificação prévia da operação vários mercados relevantes em Portugal com base nas atividades mencionadas da Media Capital nesse território, releva-se que os mesmos não se enquadram na esfera de competências da Anacom, não tendo, como tal, esta autoridade se pronunciado sobre a sua definição".