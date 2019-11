Actualidade

Dezenas de dirigentes e ativistas sindicais da Frente Comum concentraram-se hoje frente ao novo Ministério da Administração Pública exigindo o cumprimento do caderno reivindicativo e prometem lutar se os salários não tiverem um "aumento que se veja".

"As nossas reivindicações têm prioridades e uma das prioridades é o aumento dos salários, mas aumentos que se vejam", sublinhou a coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, durante um plenário que aprovou o manifesto reivindicativo para o próximo ano e que foi depois entregue no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

A baliza do que considera um "aumento que se veja" já foi fixada pela Frente Comum que exige um aumento mínimo de 90 euros para cada trabalhador da administração pública a partir de 01 de janeiro de 2020.