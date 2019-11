Web Summit

O cantor norte-americano Akon apresentou hoje na Web Summit a sua criptomoeda 'Akoin', através da qual pretende dinamizar o continente africano.

Numa conferência de imprensa no evento que se realiza em Lisboa até quinta-feira, o cantor norte-americano com ascendência senegalesa explicou que a criação da criptomoeda assenta no facto de "África estar numa posição em que o seu desenvolvimento é essencial".

Aliaume Damala Badara Akon Thiam, mais conhecido por Akon, considerou que a inclusão de uma criptomoeda na economia africana poderia permitir o desenvolvimento de empresas por parte de jovens, indo além da exploração de recursos minerais.