Actualidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDR-N) revelou hoje ter recebido do Ministério do Ambiente a garantia de que a prospeção mineira prevista na região duriense deixa de fora a zona classificada como Património Mundial.

"Ainda que tenha sido publicitado um pedido para a prospeção e pesquisa de minérios numa localização duriense, a CCDR-N esclareceu de imediato com o Ministério do Ambiente que tal investimento, a avançar, será excluído da área protegida pelo título da UNESCO", no Alto-Douro Vinhateiro (ADV), diz aquele organismo numa resposta enviada à Lusa.

De acordo com a CCDR-N, "não está em causa qualquer prospeção e/ou pesquisa" mineira "na área classificada", ao contrário do que considera o ICOMOS, organização consultora da UNESCO, para quem "uma substancial parte dos projetos em causa são para a área do ADV e para a sua zona especial de proteção", o que levará à perda da classificação.