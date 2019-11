Actualidade

O presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra, disse hoje que está a ser vítima de "ataques à honra" com objetivos de "natureza política ou partidária mesquinhos" e ameaçou recorrer à justiça para se defender.

Na página do Movimento para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), força política que sustenta a sua governação, "Tozé" Cassandra - como é conhecido - afirma: "A política é uma atividade civilizadora que deve procurar resolver problemas ou diferenças de forma racional. Não pode valer tudo na política! Recuso, veementemente, esta prática e farei tudo o que estiver ao meu alcance para condenar esta forma de ser e estar na política, recorrendo a todas formas que a justiça e leis (nacionais e internacionais) me facultam".

Nesse "manifesto de repúdio", o presidente do Governo do Príncipe defende-se do que considera serem "ataques" de que diz ser vítima nos últimos tempos.