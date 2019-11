Actualidade

O Eixo Atlântico solicitou formalmente à Comissão Europeia que pondere a possibilidade de o novo colégio de comissários contemplar uma área específica centrada no turismo e, a ser possível, um novo comissário com esta competência.

Numa carta dirigida à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o Eixo Atlântico recorda que, apesar da importância do setor turístico na Europa, do seu peso no Produto Interno Bruto (PIB) e da força que o âmbito turístico representa na União Europeia (UE), não existe nenhum comissário desta matéria.

A informação foi divulgada em comunicado pelo Eixo Atlântico depois de uma reunião de especialistas de regiões fronteiriças europeias de Portugal-Espanha, Letónia-Estónia, República Checa-Alemanha, Hungria-Eslováquia, Roménia-Hungria, Itália-França e Grécia-Macedónia, em Bruxelas, na Bélgica.