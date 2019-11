Actualidade

Os investigadores do Instituto Superior do Porto (ISEP) que lideram o projeto 'REWATER' concluíram que as Estações de Tratamento de Água Residuais (ETAR) "não estão preparadas para remover poluentes emergentes como os fármacos", revelou hoje a responsável.

Em declarações à Lusa, Cristina Delerue-Matos, líder do Grupo de Reação e Análises Químicas do ISEP, explicou que o projeto europeu, intitulado "REWATER - Gestão Sustentável e segura da água na agricultura", visa "garantir" a qualidade da água tratada nas ETAR, de modo, a que esta seja reutilizada de forma "segura" na agricultura.

O projeto, que é financiado em 500 mil euros, junta, além do ISEP, oito instituições científicas e duas estações de tratamento, sendo que uma é em Portugal (em Leiria) e outra na Roménia.