Actualidade

Três concertos em três lugares diferentes marcam, no próximo fim de semana, a sexta edição do festival "in Jazz", organizado pela União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria e que se prepara para apostar na internacionalização.

O festival "tem vindo a crescer desde a sua primeira edição e será este ano o maior de sempre", disse à agência Lusa Bruno Adriano, tesoureiro da União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria (UFAV), que há seis anos organiza o "in Jazz".

Assumido desta vez como o ponto alto das comemorações do 6.º aniversário daquela união de freguesias do concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, o "in Jazz" 2019 arranca na sexta-feira (dia 8) com o Quinteto Luís Cunha, no Armazém das Artes.