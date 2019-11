PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, recusou hoje alterar as regras de pagamento de quotas para "facilitar vigarices" como as que considera que aconteceram no passado, embora admita "aperfeiçoamentos" para militantes com dificuldades em pagar a sua quota.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o recandidato a líder recusou falar sobre o desejo de pelo menos um dos seus adversários - Miguel Pinto Luz - ser convidado para falar no Conselho Nacional de sexta-feira, em Bragança.

"Não alimento 'fait-divers', essa matéria não tem nada a ver comigo, tem a ver com a mesa do Conselho Nacional", afirmou, remetendo o assunto para Paulo Mota Pinto, que preside a esse órgão, mas que também se tem escusado a fazer declarações sobre o tema.