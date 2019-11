Actualidade

O treinador Sérgio Conceição considerou hoje, na antevisão do jogo com o Rangers, do Grupo G da Liga Europa de futebol, que o FC Porto "terá de ser melhor" do que no Dragão para poder vencer os escoceses.

"A forma como pressionámos no jogo em nossa casa não foi a melhor. Demos espaços e deixámos que eles saíssem confortáveis, sendo que também não fomos eficazes no nosso terço ofensivo para criar dificuldades à defesa do Rangers", disse o técnico portista, em Glasgow.

Sérgio Conceição não quis comentar as declarações de Steven Gerrard, treinador do Rangers, que referiu que a pressão estava do lado da equipa portuguesa, considerando-a como a principal favorita à vitória.