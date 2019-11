Actualidade

O circuito mundial de surf vai passar por Peniche em 2020, o que acontece pela 12.ª vez consecutiva no quadro masculino, e pelo segundo ano seguido no campeonato feminino, anunciou hoje a Liga Mundial de Surf (WSL).

No que toca aos homens, a etapa na Praia dos Supertubos, em Peniche, no circuito desde 2009, vai ser novamente a 10.ª e penúltima etapa do campeonato da elite mundial, que termina no Havai, com o Billabong Pipe Masters, entre 08 e 20 de dezembro.

Já entre as mulheres, a prova portuguesa é igualmente a penúltima do ano, mas é a nona do circuito, já que não é disputada a etapa na Polinésia Francesa.