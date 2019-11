Actualidade

O presidente do Clube de Futebol 'Os Belenenses', Patrick Morais de Carvalho, reforçou hoje a intenção de um "divórcio amigável" com a SAD e assegurou que os 10% que o clube detém serão vendidos "até final deste mês".

À margem da apresentação do livro Clube de Futebol 'Os Belenenses' - Cem Anos de História, de José Ceitil, Patrick Morais de Carvalho disse acreditar numa vitória do clube perante a SAD, na sequência do litígio que levou à inscrição de uma equipa de futebol sénior nas divisões distritais de Lisboa.

"É importante haver um divórcio, de preferência amigável, com aquela sociedade anónima desportiva, que já não nos representa e que se confunde connosco. Nos divórcios amigáveis, tem de haver sempre cedências de ambas as partes. Se tiver de ser litigioso, nós estamos nesse caminho e acreditamos que vamos ganhar. Até final deste mês, os 10% seguramente estarão vendidos", afirmou.