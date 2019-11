Actualidade

O conselheiro para as Ações Exteriores do governo autónomo catalão, disse hoje à Lusa que a decisão de Londres de não extraditar "num primeiro instante" a ex-conselheira Clara Ponsatí demonstra que na Europa "há diferenças" perante a lei.

"Com a decisão da Agência Nacional Contra a Delinquência do Reino Unido (National Crime Agency) de não tramitar a ordem europeia - num primeiro instante - demonstra que na Europa se aplica a lei de maneira diferente do que em Espanha", disse hoje à Lusa Alfred Bosch, conselheiro para as Ações Exteriores do governo regional autónomo da Catalunha e dirigente do partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

A questão relacionada com o pedido de extradição de Clara Ponsatí, ex-conselheira para a Educação da Generalitat, que se encontra a residir na Escócia foi motivo de pedido de esclarecimentos de Madrid a Londres.