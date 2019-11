Actualidade

O Senado brasileiro aprovou na noite de quarta-feira o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) paralela, um projeto com mudanças à reforma do sistema de pensões que recebeu a aprovação do Congresso em outubro.

O plenaário do Senado aprovou, na primeira volta, com 56 votos a favor e 11 contra, o projeto que inclui ajustes à reestruturação das regras de aposentação e recebimento de pensões por parte de funcionários públicos e da iniciativa privada.

A principal mudança é a inclusão de estados e municípios no novo sistema de aposentação, mas o texto também prevê regras diferenciadas para a aposentação de trabalhadores da área de segurança pública, como idade mínima e tempo de contribuição.