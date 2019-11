Actualidade

Um jovem, que sofreu ferimentos graves durante os confrontos na região boliviana de Cochabamba, morreu hoje no hospital, a terceira vítima mortal na Bolívia desde que os protestos começaram após as eleições presidenciais de 20 de outubro.

Limbert Guzmán, de 20 anos, morreu num hospital em Cochabamba, no centro do país, depois de sofrer ferimentos graves nos confrontos entre apoiantes e opositores do Presidente boliviano, Evo Morales, que foi reeleito, segundo os resultados oficiais, nas eleições de 20 de outubro.

Segundo o relatório médico, o jovem foi internado no hospital de Viedma com "traumatismo craniano grave na cabeça e fratura no crânio".