Actualidade

O Conselho Nacional de Educação (CNE) defende que chumbar um aluno "não serve para nada" e acredita que combater esta prática não será uma porta ao facilitismo porque a ideia não é "passar sem saber".

Para a presidente do CNE, Maria Emília Brederode Santos, a recente polémica em torno do programa do Governo de reduzir ao mínimo os chumbos no ensino básico não pode ser vista como um quadro a preto e branco.

"É muito importante que se perceba que a alternativa não é, nem pode ser, entre chumbar ou passar sem saber", defende em entrevista à agência Lusa, no âmbito dos dois anos de mandato à frente do CNE.