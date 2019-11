Actualidade

Um "problema de indisciplina crescente", mais do que "violência crescente", é a leitura que a presidente do Conselho Nacional de Educação faz das recentes notícias de agressões nas escolas, "sintoma de um certo mal-estar".

"Do que vi não há um problema de violência crescente, pode haver um problema de indisciplina crescente, mas de violência, lá está, as estatísticas dizem que não. Dá jeito saber e comparar números. Apesar de tudo são sintoma de um certo mal-estar. São casos pontuais, mas são sintoma de um mal-estar, que obviamente tem que se lhes dar atenção", disse a presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Maria Emília Brederode Santos, em entrevista à Lusa.

Nas últimas semanas foram conhecidos vários casos de agressões, contra professores e funcionários, que levaram representantes dos pais e diretores escolares a reagir e a garantir que as escolas não estão transformadas em "campos de batalha", concordando com a posição transmitida pelo Ministério da Educação de que se tratam de "casos pontuais".