O Governo chinês confirmou hoje a participação do Presidente da China, Xi Jinping, na próxima cimeira do fórum do bloco de países emergentes BRICS, que se realiza entre os dias 13 e 14 de novembro, em Brasília.

A porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros não detalhou se Xi vai também ser recebido numa visita de Estado pelo homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, que esteve em Pequim, no mês passado, numa visita oficial.

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também participarão na cimeira do BRICS.