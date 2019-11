Actualidade

A fabricante japonesa Toyota Motor anunciou hoje lucros líquidos de 10.565 milhões de euros no primeiro semestre do ano fiscal no Japão, um número recorde e mais 2,6% que no mesmo período do ano passado.

De abril a setembro, a primeira metade do ano fiscal no Japão, a maior fabricante japonesa do setor automóvel, obteve um lucro operacional de 11.647 milhões de euros, mais 11,3% em relação ao ano anterior.

A sua faturação foi de 126.450 milhões de euros, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior e também um número recorde.