Actualidade

A exposição "O Tempo das Mulheres", com mais de 60 imagens captadas pelo fotógrafo Alfredo Cunha e textos da jornalista e ativista Maria Antónia Palla, vai ser hoje inaugurada, às 18:00, em Lisboa.

A mostra temporária, que ficará patente no Torreão Poente da Praça do Comércio até 12 de janeiro, para celebrar os 50 anos de carreira do fotógrafo, será palco do lançamento de um livro editado pela Tinta-da-China.

Trata-se de uma exposição resultante de uma seleção a partir do livro com o mesmo nome, com cerca de 220 imagens do fotógrafo e textos de Maria Antónia Palla, "a histórica feminista com quem Alfredo Cunha iniciou a sua carreira de jovem fotojornalista", recorda, em comunicado, o Museu de Lisboa, que acolhe a mostra num dos seus espaços.