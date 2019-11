Actualidade

As receitas operacionais dos dois casinos em Macau da norte-americana Wynn Resorts diminuíram 132,4 milhões de dólares (120 milhões de euros) e 105,3 milhões de dólares (95 milhões de euros), no terceiro trimestre de 2019.

De acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira, as receitas operacionais do grupo desceram para 1,65 mil milhões de dólares (1,49 mil milhões de euros) no período em análise contra 1,71 mil milhões de dólares (1,54 mil milhões de euros) no período homólogo de 2018.

Os dois 'resorts' integrados em Macau, Wynn Palace e Wynn Macau, perderam 132,4 milhões de dólares (120 milhões de euros) e 105,3 milhões de dólares (95 milhões de euros), respectivamente, em relação aos meses de julho a setembro de 2018.