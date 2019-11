Actualidade

Portugal é o tema da 'primeira Gala do Mundo' da Universidade de Concórdia em Edmonton, um evento que "vai colocar em destaque o país" no oeste do Canadá, disse hoje à agência Lusa uma fonte diplomática.

"Este evento vai colocar Portugal em destaque. Em Portugal temos bons vinhos, somos um país de turismo bastante interessante, mas em termos de marketing não somos agressivos, pelo menos no ocidente Canadiano", afirmou o Cônsul Honorário de Portugal em Edmonton, Aurélio Fernandes.

O Cônsul Honorário de Portugal em Edmonton, explicou que a promoção de Portugal "é mais relevante nas províncias do Ontário e do Quebeque", sendo que este evento "vai dar uma pequena projeção" ao país.