Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos formalizou hoje a venda de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited (Mercantile) ao Capitec Bank Limited (Capitec) por cerca de 215 milhões de euros, indicou em comunicado da CGD.

"A Caixa Geral de Depósitos (CGD) formalizou hoje a venda definitiva das ações representativas de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited (Mercantile), ao Capitec Bank Limited (Capitec), por 3,56 mil milhões de rands sul-africanos (ZAR), cerca de 215 milhões de euros", explicou a Caixa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A cerimónia de assinatura realizou-se em Joanesburgo, África do Sul, na sede da Mercantile, com a presença do administrador executivo da CGD, Francisco Cary, e do CFO do Capitec, André du Plessis.