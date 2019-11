Actualidade

O Governo sul-coreano anunciou hoje ter deportado dois norte-coreanos, suspeitos do homicídio de 16 pescadores a bordo de uma embarcação, e fugido de seguida para águas da Coreia do Sul, no fim de semana.

O Ministério da Unificação sul-coreano informou que os dois norte-coreanos, ambos com cerca de 20 anos, tinham sido encontrados a bordo de um barco, a sul da fronteira marítima de leste, entre as duas Coreias, no sábado passado.

De acordo com uma investigação posterior, as autoridades sul-coreanas concluíram que os dois norte-coreanos tinham matado os 16 pescadores colegas a bordo de uma embarcação, fugindo posteriormente para a Coreia do Sul.