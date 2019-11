Actualidade

Um grupo de moradores da Foz contesta a construção de um edifício com sete pisos na Avenida Brasil, cuja altura ultrapassa a cota imposta pela Câmara do Porto aquando construção do prédio de que são proprietários.

O imóvel com sete pisos acima da cota da soleira vai nascer na frente de um prédio situado na Rua do Farol, que se distribui por rés-do-chão mais três pisos, o que no entender dos moradores constitui uma "desconformidade" face à área onde o mesmo se encontra localizado, violando "claramente" o Plano Diretor Municipal (PDM).

"Construir ali um prédio significa retirarem-nos, não as vistas de mar, mas o horizonte todo", afirmou, em declarações à Lusa, João Serrenho, proprietário de uma das frações.