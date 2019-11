Actualidade

Vinte e cinco anos depois da entrada da primeira mulher na Guarda Nacional Republicana (GNR), são atualmente mais de 1.500 militares, das quais 79 são oficiais, a integrar esta força.

De acordo com dados fornecidos à Lusa pela Guarda, atualmente integram os quadros da GNR 1.561 militares do sexo feminino, das quais 79 são oficiais, 146 são sargentos e 1.336 são guardas.

Em novembro de 1994, surge a primeira mulher na GNR, iniciando o curso de formação de guardas. No final de 1995 já eram 16 as guardas ao serviço e no ano seguinte 28.