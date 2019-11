Saúde/OCDE

Os gastos diretos das famílias em saúde cresceram em Portugal entre 2009 e 2017 e já representavam 28% das despesas nacionais em saúde, além de ter aumentado o número de portugueses com seguros privados de saúde.

Segundo o relatório "Health at a Glance 2019", divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em 2017 eram já 27% os portugueses que tinham um seguro privado de saúde, quando em 2000 não chegavam a 20%.

Os pagamentos do "próprio bolso" ('out of pocket') feitos pelos portugueses representavam em 2017 um valor de 28% do total de gastos em saúde.