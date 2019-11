Saúde/OCDE

Os portugueses reduziram em cerca de dois litros o consumo de álcool 'per capita' entre 2007 e 2017, bebendo em média 10,7 litros por ano, o que coloca Portugal no 11.º lugar dos países da OCDE com maior consumo.

Os dados constam do relatório anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 'Health at a Glance 2019', hoje divulgado, que apontam uma descida do consumo médio de álcool em 27 países da OCDE desde 2007, que foi mais acentuada em Israel, Estónia, Grécia e Dinamarca (em 3 litros ou mais).

Segundo os dados, baseado nas vendas, o consumo de álcool nos países da OCDE baixou, em média, de 10,2 litros por adulto em 2007 para 8,9 litros em 2017, o equivalente a quase 100 garrafas de vinho.