UE/Previsões

Bruxelas manteve a perspetiva de crescimento do Reino Unido para este ano, notando, contudo, que as previsões hoje divulgadas são baseadas numa "mera assunção técnica" devido à incerteza sobre a futura relação entre este país e a União Europeia.

Nas previsões económicas de outono, hoje divulgadas, a Comissão Europeia considera que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no Reino Unido se mantém "resiliente, mas modesto" e prevê que este evolua a "um ritmo amplamente estável", fixando-se nos 1,3% este ano, como já havia sido projetado nas estimativas de verão.

"O ritmo do crescimento económico tem sido volátil em 2019. A armazenagem [de produtos] e outras ações empreendidas pelas empresas britânicas, para prevenir uma eventual saída desordenada do Reino Unido em 29 de março, impulsionaram temporariamente o crescimento no primeiro trimestre do ano [...]. No entanto, o PIB real desceu 0,2% no segundo trimestre, maioritariamente devido a um movimento contrário resultante da atividade mitigadora anterior", observa o executivo comunitário.